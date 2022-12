Bruno Dantas toma posse como presidente do TCU; Lula participa da cerimônia

Bruno Dantas e Vital do Rêgo exercerão a presidência e vice-presidência do TCU, respectivamente, durante o ano de 2023 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Bruno Dantas assume em cerimônia na manhã desta quarta-feira (14) a presidência do Tribunal de Contas da União (TCU). Com ele, o ministro Vital do Rêgo assume a vice-presidência do tribunal.

Bruno Dantas e Vital do Rêgo foram eleitos no último dia 7 e exercerão a presidência e vice-presidência durante o ano de 2023.

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin (PSB), participam da cerimônia, assim como a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Outras autoridades também participam, como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), o procurador-geral da República, Augusto Aras, e outros ministros do Supremo, além de deputados e senadores e governadores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.