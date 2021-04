Fux marca para quarta (7) julgamento sobre liberação de cultos religiosos

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, marcou para quarta-feira (7) o julgamento em plenário da decisão do ministro Nunes Marques que libera a realização de cultos religiosos presenciais no pior momento da pandemia.

O processo será relatado pelo ministro Gilmar Mendes e deve constar como o primeiro item na pauta da Corte.

A decisão de Nunes Marques contraria decisão unânime da Corte que assegura a competência de estados e municípios para adotar medidas restritivas conforme a gravidade das realidades locais.

Conforme apurado por Andreia Sadi, no G1, os ministros acreditam que formarão maioria para reverter a decisão de Nunes Marques. Com o aumento acentuado de infecções e mortes em decorrência da pandemia, eles pediam urgência do plenário para tratar do tema ainda nesta semana.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.