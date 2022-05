Fux recebe ministro da Defesa após tensão com Forças Armadas

O presidente do STF, Luiz Fux, teve um encontro com o ministro Paulo Sérgio Oliveira (Defesa) em um contexto de ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, teve um encontro nesta terça-feira (3) com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, após uma semana de tensão na Praça dos Três Poderes, motivadas pelo indulto concedido por Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), medida considerada uma afronta ao Supremo, e a declaração do ministro Luís Roberto Barroso de que as Forças Armadas estão sendo "orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral". Em Ministério da Defesa, havia acusado o magistrado de ser "irresponsável" por fazer tal afirmação.

De acordo com o jornal O Globo, antes de se reunir com o presidente do STF, o general Paulo Sérgio Oliveira esteve duas vezes com Bolsonaro na manhã desta terça. Primeiro, na reunião do Alto-Comando do Exército e depois em um encontro com os comandantes das três Forças no Ministério da Defesa.

Cotado para vice de Bolsonaro na reeleição, general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, participou dos dois encontros.

Bolsonaro tem feito ataques ao sistema eleitoral brasileiro e tem defendido que as Forças Armadas atuem na checagem dos resultados das eleições. Essa postura chamou não apenas dentro do País, como também dos Estados Unidos, onde membros do alto escalão do governo Joe Biden e do Congresso receberam nesta semana um dossiê em que acadêmicos e instituições da sociedade civil no Brasil e nos EUA pediram aos norte-americanos vigilância permanente sobre o pleito brasileiro deste ano.

