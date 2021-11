Garimpeiros dizem que voltarão ao Rio Madeira após saída da PF

Apoie o 247

247 - Cerca de 100 garimpeiros que fugiram da região do município de Autazes (AM) após uma operação contra a extração ilegal de ouro deflagrada pela Polícia Federal neste final de semana atracaram suas balsas nas imediações da cidade de Borba, acerca de 210 quilômetros da Manaus e prometem retomar a atividade após os agentes deixarem o local. A informação é do jornal O Globo.

O risco de reação por parte dos garimpeiros levou as autoridades a enviar para o local guarnições da Força Nacional e da Polícia Militar aos municípios de Autazes, Borba Olinda do Norte, além de embarcações da Marinha. O objetivo é evitar casos como os registrados em outubro de 2017, quando as sedes regionais do Ibama e do ICMBio foram queimadas.

“A gente trabalhava aqui no Madeira há três anos. Nunca destruíram nada. Isso nunca aconteceu”, disse o garimpeiro Luiz Henrique Ribeiro. “Eles podem fazer isso, mas o garimpo não vai acabar. Tem muito ouro aqui”, completou.

