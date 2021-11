Ação contra garimpo no Rio Madeira apreende ao menos 15 balsas

Trecho próximo à cidade de Autazes, no Amazonas, chegou a reunir 600 balsas nesta semana. Em duas semanas, centenas de balsas se juntaram na beira de um distrito de Autazes chamado Porto do Rosarinho edit

Metrópoles - Ao menos 15 balsas foram apreendidas no Rio Madeira durante operação contra o garimpo ilegal feita pela Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Marinha e a Aeronáutica.

A ação, batizada de Operação Uiara, foi deflagrada na manhã deste sábado (27/11).

Cidade vizinha da Nova Orlinda do Norte, Autazes, com cerca de 40 mil habitantes, virou palco de uma corrida do ouro após circular, entre garimpeiros que já exploram o minério no afluente do Rio Amazonas, a notícia de que havia um bom lugar para extrair minerais.

