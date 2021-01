Genoino defende ocupação e estatização de fábricas da Ford no Brasil

Com o objetivo de assegurar a manutenção de empregos no País, o ex-deputado José Genoino (PT-SP) elaborou um projeto para deixar as fábricas da Ford sob propriedade do Estado edit

247 - O ex-deputado federal José Genoino (PT-SP) elaborou um projeto para deixar as fábricas da Ford sob propriedade do Estado e nacionalizadas. A proposta foi apresentada a parlamentares petista e à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

"NO PONTO! Um projeto de lei na Câmara dos Deputados nacionalizando a Ford e passando-a para propriedade do Estado. Essa é a proposta do ex-presidente do PT, Jose Genoino, aos parlamentares da legenda e à CUT, defendendo movimento de ocupação das fábricas em favor da aprovação da medida", disse o jornalista Breno Altman no Facebook ao divulgar a informação.

A Ford anunciou o fechamento de suas fábricas no Brasil. Ao todo, 5 mil funcionários da montadora devem ser demitidos em toda a América do Sul.

A empresa havia anunciado seu maior investimento em 2009. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que R$ 4 bilhões foram investidos.

