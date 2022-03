Glauber Braga alerta para "cheiro de golpe" com proposta de semipresidencialismo tramitando na Câmara

Apoie o 247

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) repercutiu pelo Twitter nesta sexta-feira (18) o grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para estudar a implementação do semipresidencialismo no Brasil.

Para o parlamentar, há "cheiro de golpe no ar". "Lira criou grupo pra discutir semipresidencialismo. Tem até conselho consultivo com Michel Temer. Na proposta existiria cargo de primeiro-ministro a ser aprovado pelo Congresso. Dizem que é só para 2030. Não dá para confiar. Com essa turma tem sempre cheiro de golpe no ar".

O grupo terá prazo de 120 dias para concluir seus trabalhos, podendo o prazo ser prorrogado por igual período. Lira criou um Conselho Consultivo, presidido por Nelson Jobim e com a participação da ex-ministra do STF Ellen Gracie e do ex-presidente Michel Temer (MDB), que vai assessorar os deputados do grupo.

