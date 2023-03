Gleisi afirma que mercado financeiro é bolsonarista e tem interesses prejudiciais ao governo Lula

A declaração foi feita em resposta à recente pesquisa Genial/Quaest, que indicou uma forte rejeição do mercado financeiro ao presidente Lula edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi às redes sociais afirmar que o mercado financeiro é em sua essência bolsonarista, e que os principais interesses dos financistas neste início de governo Lula são "juros na estratosfera" e "arrocho fiscal suicida".

Ela comentava a mais recente pesquisa Genial/Quaest, que aponta o rechaço esmagador do mercado financeiro ao presidente petista e percepções pessimistas sobre o cenário econômico.

"Pesquisa genial/quaest mostra a voz do mercado: querem juros na estratosfera e arrocho fiscal suicida. Se dependesse deles, Bolsonaro seria presidente até hoje", escreve Gleisi em seu Twitter.

Os rentistas são favoráveis à manutenção dos juros a patamares elevados, como os de 13,75% do BC do Brasil, que o governo Lula considera impeditivo para o crescimento econômico. Também pressionam por um arrocho fiscal, limitando a atuação do Estado na economia.

