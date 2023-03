Pesquisa mostra percepções antagônicas sobre a economia entre mercado e opinião pública

Questionados sobre a atuação do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o último está melhor avaliado, mostra ainda a pesquisa Genial/Quaest edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) mostra que o mercado financeiro e a opinião pública enxergam de maneira completamente diferente as decisões econômicas do governo Lula (PT).

Enquanto 78% dos entrevistados do mercado avaliam que a economia vai piorar nos próximos 12 meses, 62% dos entrevistados citados como 'opinião pública' consideram que a economia vai melhorar. Apenas 20% desse último grupo vê uma piora no horizonte.

Questionados sobre a atuação do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o último está melhor avaliado: 90% consideram o trabalho de Lula negativo; sobre Haddad, 10% acham positiva; 52%, regular; e 38%, negativa.

Em relação ao controle da inflação, 68% consideram que o governo não está preocupado e 32% pensam o oposto. Do total, 36% esperam uma inflação acima de 6%; já 22% dos entrevistados acreditam que a ficará em 6%

Do total de entrevistados, 90% definem como negativa a relação do governo Lula com o Banco Central e apenas 7% têm expectativa de que o relacionamento possa melhorar. 43% acreditam que ficará igual e 49%, que vai piorar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.