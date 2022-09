Gleisi avalia que Lula acertou ao não ir a debate do SBT: “parece até que ganhou”

Presidente do PT e outros quadros do partido avaliaram positivamente a não participação do petista no debate edit

247- A presidente do PT Gleisi Hoffmann e outros quadros do partido avaliaram positivamente a não participação de Lula no debate promovido pelo SBT neste sábado.

“Lula não perdeu nada em não ir. Parece até que ganhou”, afirmou Gleisi à coluna do jornalista Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

Na avaliação do deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), Lula “ganhou” ao priorizar fazer comícios nas zonas Sul e Leste de São Paulo, em vez de ir ao debate com outros candidatos ao Palácio do Planalto.

Já o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) afirma que “nenhum candidato tratou dos graves problemas do povo brasileiro e nem apresentou proposta para tirar o Brasil da grave crise que vivemos. Vencedor foi o Lula que não foi!”, avaliou à coluna

