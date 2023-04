Gleisi comemora estatais que foram salvas de privatização: “não adianta vender e reestatizar depois, pois os serviços são ruins”

Apoie o 247

247- A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, comemorou a ação do governo Lula em retirar do projeto de privatizações importantes estatais como Correios, EBC, entre outras empresas parte do patrimônio brasiliero (confira a lista completa aqui).

“Ótimo! Governo Lula retira Correios, EBC e outras estatais do programa de privatizações. Não adianta sair vendendo o patrimônio do povo pra depois acontecer como lá fora onde empresas estão sendo reestatizadas porque os serviços eram caros e ruins”, indica.

O governo Lula (PT) anunciou, nesta quinta-feira (6), a exclusão dos Correios e outras estatais de programas de privatização através de uma edição extra do Diário Oficial da União, informa o portal g1.

No total, sete empresas foram excluídas do Programa Nacional de Desestatização (PND) e três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Essas estatais haviam sido remetidas para os programas privatizantes durante o governo de Jair Bolsonaro.

