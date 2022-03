Gleisi diz que suspensão da última ação penal contra Lula é "vitória da verdade"

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse, via Twitter, que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender cauterlarmente a tramitação da ação penal do chamado "caso dos Caças Grippen" é a "vitória da verdade".

A acusação apontava tráfico de influência na aquisição dos caças suecos Saab-Grippen, comprados em 2013, durante o governo Dilma Rousseff.

>>> Lewandowski suspende a ação penal sobre a compra de caças Grippen, o último processo que resta contra Lula

O caso possui as digitais de Deltan Dallagnol, da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato, que prendeu injustamente Lula e impulsionou o ex-procurador para a política, assim como o fez o ex-juiz suspeito Sergio Moro. De acordo com a deputada, a denúncia é "falsa" e foi orquestrada por "procuradores parciais".

O MPF-DF alegava, sem provas, que Lula teria recebido uma carta do ex-primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, sugerindo uma reunião com o ex-presidente, e que essa reunião seria para que Lula usasse sua influência no governo Dilma para convencê-la a comprar os caças suecos.

Na acusação, porém, não consta qualquer comprovação de que a carta sequer tenha chegado a Lula.

"Decisão do STF que suspende ação dos caãs é vitória da verdade. Denúncia falsa foi orquestrada pela Lava Jato com procuradores parciais. Cai por terra a última ação penal contra Lula. Valeu a luta!", escreveu Gleisi.

Veja:

