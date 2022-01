Gleisi: “É dever do PT apresentar as saídas da crise para o povo”

E as saídas estão justamente no que nós já começamos a fazer e está sendo destruído, mas que nós temos que retomar”, disse Gleisi Hoffmann edit

Apoie o 247

ICL

247, com informações do PT - Durante participação em Seminário Resistência, Travessia e Esperança, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) disse que é dever do partido apresentar para o povo brasileiro as saídas para a atual crise.

“Nós temos o dever e a responsabilidade de apresentar as saídas da crise para o povo brasileiro. E as saídas estão justamente no que nós já começamos a fazer e está sendo destruído, mas que nós temos que retomar”, disse Gleisi.

E acrescentou: “Quando a gente fala de futuro, devemos lembrar do que fizemos, porque, infelizmente, os problemas do povo brasileiro são os problemas que nós começamos a resolver lá trás e que voltaram: a fome, o desemprego, a baixa renda, a falta de políticas públicas ou a desestruturação delas, o enfraquecimento do papel do Estado. Tudo aquilo que nós tínhamos começado a enfrentar e a fazer, eles destruíram”.

PUBLICIDADE

Gleisi enfatizou que o legado dos governos do PT não foram esquecidos pela população, e por essa razão o partido e o ex-presidente Lula são hoje sinônimo de esperança para os brasileiros. Esse legado, segundo ela, faz o presidente Lula aparecer em primeiro lugar em todas as pesquisas e que o partido ter 28% de preferência popular.

“Não tenho dúvidas de que nós vivemos um dos melhores momentos do Partido dos Trabalhadores dos últimos 10 anos, exatamente pelo que nós construímos e deixamos de legado neste país. Por isso o PT e Lula tornam-se a esperança do povo brasileiro de conseguir reconstruir o Brasil e garantir às pessoas, de novo, o direito ao trabalho, à renda e à dignidade, como a gente estava fazendo nos nossos governos e que teve fim com o golpe, a prisão do presidente Lula e a perseguição toda que viveu o PT.”

PUBLICIDADE

Gleisi defendeu ainda que a legenda busque alianças "para vencer o autoritarismo, o bolsonarismo e tudo isso de ruim que aconteceu no nosso país".

"E as alianças, elas devem ser amplas o suficiente para nós defendermos a democracia. Mas sem, jamais, prescindir do nosso programa e do que é a centralidade da nossa caminhada: a vida do povo brasileiro”, argumentou Gleisi.

PUBLICIDADE

Sobre os rumos econômicos do país, Gleisi afirma que serão necessários tanto um Estado forte, indutor da economia, que gere emprego e renda e ajude a acabar com as grandes diferenças que há na sociedade brasileira, quanto um Congresso comprometido com essas mudanças.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: