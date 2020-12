Gleisi: feminicídio de uma juíza é a tragédia que pode fazer o Judiciário se mexer

A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), lamentou nas redes sociais nesta sexta-feira (25) o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral e condenou o fato de que "o Brasil sustenta um dos mais altos índices dessa tragédia vergonhosa", referindo-se ao feminicídio. A dirigente diz que essa tragédia pode fazer o Judiciário se mexer edit

Infelizmente mais um feminicídio, o da juíza Viviane, pode ser a tragédia que faça o judiciário realmente se mexer para dar consequência ao enfrentamento da violência contra as mulheres. O Brasil sustenta um dos mais altos índices dessa tragédia vergonhosa https://t.co/XUR3BWjyMK — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 26, 2020

Por sua vez, o ministro Luiz Fux, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que é "premente o debate do tema e a adoção de ações conjuntas e articuladas para o êxito na mudança desse doloroso enredo"

A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi morta na noite de Natal (24/12) a facadas pelo ex-marido, o engenheiro Paulo José Arronenzi. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e se encontra em prisão preventiva.

