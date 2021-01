Gleisi: 'o que acontece nos EUA serve de exemplo para que afastemos o fascismo daqui'

A deputada federal repercutiu no Twitter a invasão do Congresso dos EUA impulsionada por Donald Trump, presidente que Jair Bolsonaro insiste em ter como inspiração edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), comentou no Twitter a invasão do Capitólio, o Congresso dos EUA, por apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Gleisi afirmou que o ataque foi realizado pela "direita fascista", que não respeita a democracia. Segundo a parlamentar, o fato desta quarta-feira (6) nos EUA serve de exemplo para que o Brasil afaste Jair Bolsonaro, que insiste em ter Trump como inspiração, e o retrocesso que ele representa.

"Terrível a tentativa de golpe da direita fascista nos EUA. Essa gente não respeita democracia, constituição e nem o processo eleitoral. As forças democráticas precisam repreender duramente. O que acontece lá serve de exemplo para que afastemos o fascismo e o retrocesso daqui", escreveu Gleisi.

