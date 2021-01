Caos nos EUA: Washington tem toque de recolher após invasão de trumpistas ao Capitólio

Em protesto histórico nos Estados Unidos, no dia em que a vitória de Joe Biden seria homologada, manifestantes defensores de Donald Trump invadiram o prédio do Congresso e interromperam a sessão que discutia os votos. Toque de recolher vale até 18h na capital (vídeos) edit

247 - A prefeita de Washington DC, capital dos Estados Unidos, decretou toque de recolher na cidade até 18h desta quarta-feira (6) após a invasão de ativistas pró-Donald Trump ao prédio do Capitólio, onde fica o Congresso. Apenas trabalhadores de serviços essenciais têm autorização para estar nas ruas.

Em um protesto inédito na história dos EUA, os trumpistas, que estavam reunidos em frente ao Congresso no dia da homologação da vitória de Joe Biden, confrontaram policiais, derrubaram as barreiras e entraram no prédio.

O grupo, de dezenas de milhares de pessoas, foi inflamado pelo próprio presidente, que incitou as pessoas a irem às ruas protestarem contra o resultado das eleições. Após a violência, porém, Trump foi ao Twitter dizer que não concorda com a violência e defendeu um movimento pacífico.

O vice-presidente, Mike Pence, que presidia a sessão conjunta do Congresso que vai certificar a vitória de Biden, foi retirado do prédio do Capitólio. Ele foi pressionado por Trump a não chancelar a derrota do republicano.

Apoiadores de Donald Trump abriram um extintor de incêndio no Capitólio para dispersar a polícia. Situação totalmente fora de controle. pic.twitter.com/pndw8Kwdcc January 6, 2021

