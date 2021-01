Trump pressiona Pence por golpe: "se ele fizer a coisa certa, nós ganhamos a eleição"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta quarta-feira (6) de um comício intitulado ‘Salve a América’ para protestar contra a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial do país no final do ano passado.

No ato, realizado no parque Elipse, em frente à Casa Branca, Trump afirmou que saiu vitorioso do pleito. A realidade é que Biden superou o republicano por uma diferença de 74 votos eleitorais, resultado confirmado em 14 de dezembro pelo Colégio Eleitoral.

Em discurso, Trump pressionou o vice-presidente Mike Pence, para que ele devolva aos estados o resultado do Colégio Eleitoral. “Espero que Mike faça a coisa certa (…) Se ele fizer a coisa certa, nós ganhamos a eleição”, afirmou.

O Congresso dos EUA está reunido para fazer a contagem oficial dos votos a favor de Joe Biden e da vice-presidente eleita, Kamala Harris.

