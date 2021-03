Gleisi rebate presidente do Clube Militar: "Vocês não são tutores nem donos do país. Contenham-se"

A presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann reagiu à nota do general Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, criticando a decisão de Edson Fachin que anula as condenações da Lava Jato contra Lula. Nela, é dito que julgamento do caso pelo STF é uma "artimanha" e se questiona se os processos terminarão com o ex-presidente Lula vivo edit