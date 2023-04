Gonçalves Dias diz à PF que retirou extremistas do Planalto, mas não os prendeu, porque fazia 'gerenciamento de crise'

Apoie o 247

247 - Em depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (21), o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), afirmou ter retirado extremistas de um setor do Palácio do Planalto, mas não efetuou prisões, porque estava fazendo "gerenciamento de crise". O general disse que "não tinha condições materiais de, sozinho, efetuar prisão das 3 pessoas ou mais que encontrou no 3° e 4° andares, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado". O teor do depoimento foi publicado pelo portal G1.

O general e outros militares aparecem em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

De acordo com registros da PF, após ser questionado "porque, no 3° e 4° pisos, conduziu as pessoas e não efetuou pessoalmente a prisão, respondeu que estava fazendo um gerenciamento de crise e essas pessoas seriam presas pelos agentes de segurança no 2° piso tão logo descessem, pois esse era o protocolo".

Segundo o ex-ministro, o sistema de inteligência não funcionou no dia 8 de janeiro". "Ele argumentou que não havia informações suficientes para embasar a tomada de decisões", registrou a PF. "Que indagado se o declarante entende se houve apagão da inteligência, respondeu que acredita que houve um 'apagão' geral do sistema, pela falta de informações para tomada de decisões".

