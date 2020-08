Governador do ES anuncia prisão de suspeito de estuprar e engravidar sobrinha de 10 anos

247 - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as redes sociais para anunciar a prisão do suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de dez anos. "Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje", postou Casagrande no Twitter nesta terça-feira (18).

O suspeito, que estava foragido desde a semana passada, foi preso em Betim, Minas Gerais, e será transferido para o Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.

A criança realizou um procedimento de aborto legal em um hospital do Recife após uma unidade hospitalar do Espírito Santo se recusar a realizar o ato apesar de haver uma decisão judicial autorizando que o mesmo fosse realizado.

Leia a postagem de Renato Casagrande sobre o assunto.

A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 18, 2020

