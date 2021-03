Governadores assinam pacto para combate à pandemia e querem comitê de crise, como Lula indicou

Governadores de 24 Estados e do Distrito Federal assinaram um Pacto Nacional voltado para o enfrentamento da Covid-19. Entre as medidas defendidas está a criação de um comitê nacional para o combate à doença, como indicado pelo ex-presidente Lula em sua entrevista na manhã desta quarta-feira edit

247 - Governadores de 24 Estados e do Distrito Federal assinaram, nesta terça-feira (10), um Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde voltado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O texto destaca a necessidade da criação de um Comitê gestor para o combate ao coronavírus "mediante participação dos Três Poderes da República e de todos os níveis da Federação, e a assessoria de comissão de especialistas. Apenas os governadores de Rondônia, Marcos Rocha (sem partido), e de Roraima, Antônio Denarium (PSL), não assinaram o documento.

O lançamento do pacto foi feito no mesmo dia em que o Brasil bateu o recorde de mortes diárias pela Covid-19 e em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governo Jair Bolsonaro pela falta de planejamento e de ações efetivas para conter a crise sanitária. Em um discurso histórico, Lula afirmou que um comitê de crise nacional deveria ter sido montado em março do ano passado – quando a pandemia teve início no Brasil - com a participação das três esferas de governo, além de sanitaristas, epidemiologistas e cientistas.

No texto do documento, os governadores destacam a "proposta de ampla pactuação entre os Três Poderes e as três esferas da Federação", "que se tornou ainda mais emergencial em razão do agravamento da crise sanitária, contabilizando terríveis perdas de vidas humanas, além de danos econômicos e sociais".

Eles também pedem a ampliação dos volumes da doses de imunizantes e do número fornecedores para promover uma campanha de vacinação em nível nacional, apoio às medidas de prevenção e de distanciamento social, além do apoio para a manutenção e ampliação dos leitos de UTI.

O pacto é resultado de uma reunião realizada em fevereiro deste ano, quando os governadores debateram a crise sanitária com os presidentes do Senado e da Câmara. Na ocasião, os gestores estaduais pediram que o Congresso ficasse à frente da coordenação do enfrentamento à pandemia em função da “omissão e negação” por parte do governo Jair Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, o Brasil registrou o 11º recorde diário consecutivo mortes pela covid-19, com a perda de 1.954 vidas em 24 horas. O número é o maior já registrado em nível mundial.

