Governo Bolsonaro reduziu em 24% os gastos com campanhas para incentivar vacinação

Recursos destinados para a realização de campanhas nacionais de incentivo a vacinação encolheram 24% neste ano. Em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, esta despesa foi reduzida em 21% em comparação com o exercício anterior

247 - Os recursos destinados para a realização campanhas nacionais de incentivo a vacinação estão sendo reduzidos gradativamente desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder. Segundo reportagem do UOL, os gastos com campanhas de incentivo a imunização encolheram 24% neste ano e 21% ao longo de 2019.

No ano passado as despesas com esta finalidade somaram R$ 60 milhões, contra R$ 77 milhões do exercício anterior. Em 2020, os gastos com campanhas de incentivo do gênero foram de R$ 45,7 milhões.

Segundo o Ministério da Saúde, a redução dos gastos em 2019 se deve a uma “redução orçamentária" da pasta. A afirmação, porém, vai de encontro a dados do próprio ministério. Entre 2015 e 2020, o orçamento da pasta passou de R$ 131 bilhões para R$ 160 bilhões. O governo não se manifestou sobre a redução ao longo deste ano, marcado pela pandemia da Covid-19 que já matou mais 190 mil pessoas no Brasil.

A reportagem destaca, ainda, que a cobertura de vacinação também encolheu em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e o Brasil conseguiu alcançar a meta de imunizar 95% do público-alvo em nenhuma das 15 vacinas do calendário público. Esta foi a primeira vez em que isso aconteceu desde em 1994.

