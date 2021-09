Governo Bolsonaro se aproxima de trumpistas e da extrema direita dos EUA

"O que o Bannon e esses outros articuladores dão a Bolsonaro é uma base intelectual ou ideológica, um pensamento mais estruturado. O Bolsonaro tem os instintos, eles vêm com as ideias”, diz o cientista político Carlos Gustavo Poggio edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A aproximação das eleições de 2022 tem levado o entorno de Jair Bolsonaro a ampliar suas relações com ex-seguidores, conselheiros e estrategistas das campanhas de extrema direita do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. De acordo com o jornal O Globo, nos últimos meses, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) vem intensificando os contatos com o ideólogo Steve Bannon, Donald Trump Jr, filho do ex-presidente, e o ex-assessor de comunicação Jason Miller, criador da rede trumpista e de extrema direita Gettr, entre outros nomes da direita dos EUA.

Miller, que estava de passagem pelo Brasil por ocasião dos atos antidemocráticos do dia 7 de setembro. Ele acabou detido pela Polícia Federal pouco antes de embarcar para os Estados Unidos para prestar depoimento no âmbito do inquérito que investiga a organização de milícias digitais bolsonarismo na promoção de ataques contra as instituições. Após ser liberado, Miller usou a sua rede social para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito na Corte.

Além de Miller, Eduardo e Jair Bolsonaro mantiveram contatos e participaram de eventos ligados ao conservadorismo ou à direita dos EUA. Em agosto, por exemplo, Eduardo participou de um congresso organizado pelo empresário Mike Lindell, um dos responsáveis por divulgar a teoria da conspiração de que Trump foi derrotado nas eleições por causa de uma série de fraudes.

PUBLICIDADE

“Bolsonaro é alguém com espírito autoritário, ele já tem isso no instinto natural. O que o Bannon e esses outros articuladores dão a Bolsonaro é uma base intelectual ou ideológica, um pensamento mais estruturado. O Bolsonaro tem os instintos, eles vêm com as ideias”, observou o cientista político Carlos Gustavo Poggio, da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

O presidente da Eurasia Group, o cientista político Ian Bremmer, observa que “muitos desses conselheiros de Trump também aconselharam líderes europeus populistas e anti-establishment de extrema direita. E todos perderam enquanto os seguiam. Isso aconteceu na Itália, na Espanha, na França”. “Bolsonaro está seguindo a cartilha Trump, tanto em termos das ações do americano quanto de seus conselheiros, e ele vai ter um resultado muito parecido ao de seu mentor”, completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE