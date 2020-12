Governo Bolsonaro zera imposto de importação de pistolas e revólveres

Mudança na alíquota, que era de 20%, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (9) e é assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys edit

247 - O governo Jair Bolsonaro zerou a alíquota do imposto de importação para pistolas e revólveres. A mudança na alíquota, que era de 20%, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (9). Jair Bolsonaro, que defende o uso de armas por civis, usou as redes sociais para comemorar a medida.

"A CAMEX editou resolução zerando a Alíquota do Imposto de Importação de Armas (revólveres e pistolas). A medida entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021", postou Bolsonaro.

A resolução da Camex é assinada pelo presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto e secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys.

Confira a postagem de Jair Bolsonaro sobre o assunto.

- A CAMEX editou resolução zerando a Alíquota do Imposto de Importação de Armas (revólveres e pistolas).



- A medida entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. pic.twitter.com/ly0YVSb1uM December 9, 2020

