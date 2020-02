Governo é alvo de 50 ações pedindo revisão de notas do Enem

O governo federal através da Advocacia Geral da União (AGU) já responde por 50 ações ajuizadas pedindo a revisão de notas do Enem. A imagem do Brasil se deteriora como um país pouco maduro, que fracassa na gestão pública em um dos setores mais importantes, a Educação edit

247 - Até agora, foram ajuizadas 50 ações contra a União pedindo a revisão de notas do Enem. Generaliza-se em todos os meios uma má impressão quanto a gestão governamental, com o Brasil sendo visto, até pelo mercado financeiro, como um país "pouco maduro", com pouca capacidade administrativa.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, o mercado financeiro tem tido uma reação negativa ao governo devido à crise no Ministério da Educação.

A substituição do ministro Abraham Weintraub poderia até gerar otimismo no mercado, segundo fontes ouvidas pela coluna.