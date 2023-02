Governo Lula propõe a sindicatos reajuste de 8% para servidores federais a partir de 1º de março

Apoie o 247

247 - Após rodada de negociação realizada nesta quinta-feira (16) entre o Ministério da Gestão e representantes sindicais, o governo Lula apresentou uma proposta de reajuste salarial linear de 8% para os servidores públicos do Poder Executivo Federal, válido a partir de 1º de março. As informações são do jornal O Globo.

A proposta, que será enviada ao Congresso Nacional por medida provisória para que passe a valer imediatamente, ainda inclui aumento de R$ 200 no vale-alimentação.

Para o governo, o reajuste no vale-alimentação é uma solução que irá beneficiar os funcionários públicos que ganham menos. O valor está congelado desde 2016 e passaria dos atuais R$ 458 para R$ 658.

A estimativa do governo é que os reajustes representem um impacto de R$ 11,6 bilhões, valor já previsto no Orçamento deste ano para reajuste salarial dos funcionários do Executivo.

