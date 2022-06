Governo usou mais de R$ 375 milhões de 'sobras' do Bolsa Família com gastos militares

Apoie o 247

247 - Com a extinção do Bolsa Família, o governo Bolsonaro remanejou R$ 18,8 bilhões do programa para outras ações, especialmente o Auxílio Brasil, que é visto pelo atual chefe do executivo como uma das apostas para sua reeleição. No entanto, uma parcela de quase R$ 400 milhões das 'sobras' do antigo programa de assistência social foi destinada a gastos das Forças Armadas, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Entre os custos envolvidos, mais de R$ 23 milhões foram para "bancar a movimentação dos militares" e para "ajuda de custos ou auxílio moradia", ainda segundo a Folha.

Também foi utilizada verba do extinto Bolsa Família para a manutenção e suprimento de material aeronáutico, compra de combustíveis e lubrificantes de aviões, implantação do Sistema de Aviação do Exército, entre outros.

Além disso, R$ 90 milhões originalmente destinados ao Bolsa Família foram utilizados para comprar tratores a aliados de Jair Bolsonaro (PL).

