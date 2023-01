Grupo Prerrogativas sai em defesa de Zanin e cobra providências da OAB contra o fascista agressor

Apoie o 247

247 - O Grupo Prerrogativas condenou nesta quarta-feira (11) a agressão de um fascista contra o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no aeroporto de Brasília.

Em nota, o grupo de juristas e intelectuais progressistas disse que a agressão a Zanin representa crime de ódio e uma ofensa à classe dos advogados do Brasil.

"É evidente que as agressões se deram, exclusivamente, em razão do exercício profissional. É de se notar, nesse sentido, que o Dr. ZANIN não ocupa cargo e não é um homem público; sua notoriedade, que lamentavelmente provoca a ira de bestas-feras como a autora do vídeo, advém tão somente da advocacia. De sua atuação profissional", afirma a nota do Prrerrogativas, que também pede providências da Ordem dos Advogados do BRasil (OAB).

Leia também matéria da Rede Brasil Atual sobre o assunto:

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, foi ameaçado por um homem nesta quarta-feira (11) dentro de um banheiro do aeroporto de Brasília. Zanin escovava os dentes no momento em que o homem se aproximou e o hostilizou.

“Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui”, disse o homem, que aparece usando máscara. Ele também chama Zanin de “safado” e “vagabundo”.

Logo após, passa a ameaçar agredi-lo fisicamente. “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua”, ressaltou.

Zanin não reage. Ao sair do banheiro, um policial já aguardava pelo advogado, que reportou o ocorrido à segurança do aeroporto. A equipe do advogado já solicitou as imagens das câmeras de segurança para identificar o agressor, que responderá na Justiça por seus atos.

Apostando na impunidade, o agressor adota a tática do bolsonarismo de gravar as tentativas de linchamento público com o objetivo de obter segundos de fama nas redes sociais. Como aqueles que filmaram suas próprias ações de depredação durante os atos terroristas na Praça dos Três Poderes no último domingo (8), acaba produzindo provas dos seus próprios crimes. E assim, será responsabilizado.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai pedir a instauração de inquérito para a identificar o agressor. O advogado Hélio Leitão, membro do Conselho Federal da entidade, e que também faz parte do grupo Prerrogativas, acionou a entidade.

