Guerra no DEM: Alcolumbre recusa convite de Maia para homenagear Gilmar Mendes

O DEM, que domina as duas casas do Congresso Nacional, está em guerra interna. Os presidentes do Senado e da Câmara romperam relações após decisão do STF que barrou a tentativa de ambos se reconduzirem à presidência das duas casas

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está em guerra com seu correligionário Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O senador foi convidado para um jantar em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na casa do deputado na semana passada, mas se recusou a comparecer.

Alcolumbre e Maia não se falam desde o dia 6 de dezembro, quando o STF interrompeu o sonho de ambos se reelegerem para as presidências do Senado e da Câmara.

Agora, ambos estão, cada um no seu quadrado, tentando eleger seus candidatos para a cúpula do Congresso, numa disputa que polariza as diferentes facções da direita e envolve também setores majoritários da esquerda alinhados no chamado "bloco do Maia" na Câmara dos Deputados.

Alcolumbre culpa Maia pelo fato de os ministros do STF terem decidido pela proibição. O episódio também provocou divisão no tribunal, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

