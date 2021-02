Haddad alerta: se deputado preso não for cassado, sinal para fechamento do regime estará dado

247 - Fernando Haddad afirmou na manhã desta quarta-feira (17) que os ataques e ameaças ao STF do agora preso deputado Daniel Silveira são um teste do bolsonarismo para criar “o ambiente para o fechamento do regime”. Num tom grave, Haddad alertou que “o desfecho do caso do deputado preso servirá de alerta”.

Se Daniel Silveira não for cassado, escreveu Haddad, num tweet, “o recado para Bolsonaro avançar estará claro”. O líder do PT foi taxativo: “Democracia não se negocia”.

Leia o tweet de Haddad:

Também nesta manhã, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) , alertou para a gravidade do caso:

Vários parlamentares, como Glauber Braga (PSOL-RJ) estão exigindo a cassação do deputado bolsonarista:





Assista ao Boletim 247 sobre a prisão do deputado Daniel Silveira:

