Flávio Dino legitima prisão Daniel: STF não pode ser coagido, há um evidente ataque contra a democracia

Governador do Maranhão explicou que “imunidade” parlamentar não significa “impunidade” e que “há um evidente ataque de milícias contra a democracia, que deve ser repelido” edit

247- O governador do Maranhão, Flávio Dino, que também é ex-juiz, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (17) para comentar a respeito da prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL).

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou na noirte desta terça-feira (16) a prisão de Daniel depois que o bolsonarista publicou um vídeo com uma série de agressões e xingamentos a ministros do Supremo.

"Sobre prisão de deputado, importante notar que a imunidade parlamentar não é absoluta, conforme ampla jurisprudência. IMUNIDADE NÃO É IMPUNIDADE. Há um evidente ataque de milícias contra a democracia, que deve ser repelido. O STF não pode ser coagido na sua missão constitucional", disse.

