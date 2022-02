Haddad não acredita mais na federação com o PSB, relata presidente do PV

Afirmação foi feita por José Luiz Penna, presidente do PV, que almoçou com o ex-prefeito do PT edit

247 – "O presidente do PV, José Luiz Penna, afirmou ter ouvido do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo, que acreditava não existir mais possibilidade de o PSB compor uma federação com o PT. Os dois almoçaram juntos no início da tarde de hoje num restaurante em São Paulo", relatam os jornalistas João Valadares e Raphael Di Cunto, em reportagem publicada no Valor Econômico.

"Entusiasta da federação e sempre bastante otimista na união entre PT, PSB, PV e PCdoB, Penna saiu do encontro com o sentimento de que a probabilidade de ingresso do PSB ficou mais difícil", prosseguem os repórteres.

“Ele (Haddad) estava completamente certo de que não havia mais possibilidade de federar com o PSB. Eu tentei desfazer isso”, disse.

