Hang diz que confia totalmente na Prevent Senior

Apoie o 247

Clube de Economia

247- Luciano Hang, dona do Havan e defensor do “kit covid” disse em nota nesta quarta-feira (22), que confia totalmente nos procedimentos adotados pela Prevent Senior no tratamento dado à sua mãe, Regina Hang, 82, que morreu em fevereiro em hospital da rede em decorrência de complicações clínicas após contrair Covid-19.

O anúncio de Hang acontece após o depoimento do diretor-executivo da empresa à CPI, onde foi revelado, através de um dossiê produzido por médicos e ex-médicos da Prevent Senior, que a certidão de óbito de Regina Hang foi adulterada para omitir informações a real causa de sua morte: complicações de Covid-19.

No documento, segundo informações da Folha de S. Paulo, Hang disse que a causa da morte da mãe nunca foi segredo.“Deixei claro a causa do falecimento de minha mãe em várias manifestações públicas e nas redes sociais, nunca foi segredo. Lamento que um assunto tão delicado seja usado como artifício político para me atingir, pelo simples fato de eu não concordar com as ideias de alguns membros que fazem parte dessa CPI”.

PUBLICIDADE

Hang afirma que após mais de um mês internada em uma unidade hospitalar da Prevent em São Paulo, a Covid-19 da mãe “passou” e ela veio a óbito por causa das sequelas da doença aliadas às comorbidades que possuía e, portanto, justificaria a morte em consequência de uma pneumonia bacteriana e não a Covid-19, motivo pelo qual foi internada. Daí a “total confiança” de Hang na empresa.

No entanto, ainda de acordo com a reportagem, o prontuário médico da mãe de Hang relata que a paciente recebeu o kit covid com medicamentos como azitromicina, hidroxicloroquina, prednisona e colchicina, antes de morrer.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE