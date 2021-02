Helder Salomão: Lava Jato é extinta logo após virem à tona novas provas do conluio contra Lula

“Não é curioso que a lava jato seja encerrada no momento em que a defesa do presidente Lula consegue acesso às mensagens que comprovam o conluio da operação contra ele?”, perguntou o deputado federal Helder Salomão nas redes sociais edit

247 - O deputado federal Helder Salomão (PT-ES) ressaltou, nesta quarta-feira, 3, nas redes sociais, que a Lava Jato de Curitiba foi encerrada “no momento em que a defesa do presidente Lula” conseguiu “acesso às mensagens que comprovam o conluio da operação contra ele”.

“Não é curioso que a lava jato seja encerrada no momento em que a defesa do presidente Lula consegue acesso às mensagens que comprovam o conluio da operação contra ele?”, perguntou no Twitter.

A Operação Lava Jato deixou de existir no Paraná e passou a integrar, desde segunda-feira, 1, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal.

