Hidrelétricas brasileiras registram menor produção de energia desde 2002

Em julho de 2021, as termelétricas registraram produção recorde de energia, com 18.625 megawatts-médios (MWmed) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A produção de energia pelas usinas hidrelétricas brasileiras atingiu, em julho de 2021, o menor nível desde fevereiro de 2002, apontam dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A crise energética do governo Bolsonaro é a mais grave do país em 91 anos.

No mês, as usinas hidrelétricas brasileiras produziram 34.489 megawatts-médios (MWmed), menor nível desde fevereiro de 2002, quando o Brasil registrou 33.775 MWmed, segundo levantamento feito pelo G1. Fevereiro de 2002 foi o último mês do racionamento de energia iniciado em 2001.

Para suprir a demanda, o governo federal acionou as usinas termelétricas. Em julho de 2021, as termelétricas registraram produção recorde de energia, com 18.625 megawatts-médios (MWmed). O recorde anterior era de 17.711 MWmed, registrado em outubro de 2017.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE