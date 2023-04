Ibama é obrigado pela Justiça a devolver capivara a influenciador após denúncias

Decisão foi tomada após verificação de condições precárias no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama em Manaus edit

247 - A Justiça do Amazonas determinou que a capivara Filó seja devolvida ao influenciador Agenor Tupinambá após manifestação em frente ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Manaus. A decisão foi tomada depois que a Justiça entendeu que as condições do centro de triagem não eram adequadas para o animal. As informações são do Metrópoles.

A deputada estadual Joana D'arc foi ao local e filmou as condições precárias do abrigo onde a capivara estava alojada, convocando a manifestação que reuniu dezenas de pessoas em frente ao abrigo. Depois da manifestação, a Justiça determinou a devolução imediata da capivara ao influenciador.

Assista:

🚨AGORA: Ao lado de Agenor, deputada Joana Darc diz que entrou no IBAMA com os médicos veterinários e com biólogos para ver a situação da capivara Filó e se depararam com todas as vacinas e medicamentos vencidos. pic.twitter.com/2aZy112uCs April 29, 2023

Entenda o caso

O jovem influenciador digital, conhecido como Agenor Tupinambá, de 23 anos, popular no TikTok por compartilhar sua rotina com a capivara chamada "Filó", foi multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama, em 18 de abril. A denúncia alega suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, levando à notificação para remover todas as publicações com animais de suas redes sociais.

Agenor reside em uma fazenda localizada em Autazes, interior do Amazonas, onde compartilhava nas redes sociais o dia a dia dos animais sob seus cuidados, incluindo a amigável relação com "Filó". Por meio de uma nota publicada em seu perfil no Instagram, Agenor expressou sua tristeza com a notificação recebida do Ibama, destacando sua paixão pelos animais e a surpresa com a multa aplicada pelo órgão ambiental.

