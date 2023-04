Tiktoker que mostrava rotina com "amiga" capivara é multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama

Apoie o 247

247 - Jovem influenciador digital, conhecido como Agenor Tupinambá, de 23 anos, popular no TikTok por compartilhar sua rotina com a capivara chamada "Filó", foi multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama, em 18 de abril. A denúncia alega suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, levando à notificação para remover todas as publicações com animais de suas redes sociais.

Agenor reside em uma fazenda localizada em Autazes, interior do Amazonas, onde compartilhava nas redes sociais o dia a dia dos animais sob seus cuidados, incluindo a amigável relação com "Filó". Por meio de uma nota publicada em seu perfil no Instagram, Agenor expressou sua tristeza com a notificação recebida do Ibama, destacando sua paixão pelos animais e a surpresa com a multa aplicada pelo órgão ambiental.

"Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais. Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida", lamentou ele, de acordo com o G1.

