"Imperialismo vive seu momento mais crítico", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO, Rui Costa Pimenta diz que a aliança entre Rússia e China é um fato transcendental na geopolítica

247 – O analista político Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária (PCO), celebrou, em entrevista à TV 247, a aliança recentemente anunciada entre os governos da Rússia e da China. "É um fato transcendental nas relações internacionais", afirma. Segundo ele, o fortalecimento dos laços entre os governos de Vladimir Putin e Xi Jinping abre uma perspectiva real de derrota do neoliberalismo e do imperialismo.

"O imperialismo vive hoje seu momento de maior fragilidade", aponta. Na sua visão, este novo ambiente internacional inclusive amplia a margem de manobra de um eventual governo Lula 3, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições presidenciais de 2022. "O neoliberalismo entrou em colapso", afirma.

Na entrevista, Rui Costa Pimenta também falou sobre os limites da liberdade de expressão e disse que o veto aos discursos fascistas poderá levar à proibição do comunismo no Brasil. "Vários países que proibiram o nazismo proibiram também o comunismo", diz ele. Segundo Rui, o nazismo não necessita de partidos formalmente nazistas para conquistar e exercer o poder – e o governo Bolsonaro seria a comprovação disso.

