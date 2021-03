Índios do Xingu ficam sem 320 doses da CoronaVac por erro no controle de temperatura

O secretário da Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, afirmou que as “vacinas foram congeladas” edit

247 - Os indígenas do Xingu, no Mato Grosso, deixaram de receber 320 doses da CoronaVac por um erro no controle de temperatura de armazenamento das vacinas. O Ministério da Saúde abriu investigação para apurar o ocorrido, segundo a Folha de S. Paulo.

A pasta informou que as evidências indicam que “houve variação na temperatura de conservação das doses por não atendimento das regras da vacina contra a Covid-19”.

O secretário da Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, disse à imprensa local que as “vacinas foram congeladas”.

A secretaria de Saúde do estado comunicou que "o parecer técnico aponta a perda das doses e orienta o descarte dos imunobiológicos conforme normatização do Manual da Rede de Frio".

A CoronaVac precisa ser armazenada em temperatura entre 2ºC e 8ºC para que a eficácia seja mantida.

Fundadora da Associação das Mulheres do Xingu, Kaiulu Yawalapiti Kamaiurá afirma ver com preocupação o desperdício de doses tão valiosas para a população Xingu. “Vamos aguardar o resultado dessa investigação para saber se houve falha técnica e o que precisa ser feito para isso não acontecer novamente”.

