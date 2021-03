Inédito: o primeiro trecho do documentário sobre Walter Delgatti (vídeo)

247 - Assista ao primeiro trecho do documentário que está sendo preparado por Joaquim de Carvalho e pelo repórter cinematográfico Thiago Monteiro sobre o caso Walter Delgatti e que irá ao ar no fim de março. Neste breve trecho, uma entrevista com Danilo Cristiano Marques, amigo de infância de Delgatti e que foi preso também. Na entrevista, ele afirma que não participou do hackeamento feito por Delgatti, mas que a Polícia Federal criou uma “narrativa de quadrilha”.

Disse Marques: “Eu percebi [depois de preso] que eles não estavam buscando a verdade, eles estavam querendo criar narrativa de quadrilha ea todo instante forçando uma delação (...) Até falei, ‘caramba o que você quiser põe no papel aí’. (...) A narrativa já estava feita e a gente era uma quadrilha de russos e aqui era ‘Araricowski’ e que todo mundo era milionário”.

Assista:

