Ingressando na política, filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan, se reúne com deputados

O filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, 22, o mais novo, participou de reunião com deputados do Republicanos, partido do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que os bolsonaristas estão usando para se lançar candidato nas eleições de 2020. A informação é da Folha de S. Paulo.

Na sexta-feira (11), ele se encontrou com o deputado Julio Cesar (Republicanos-DF). Mas a conversa, diz o parlamentar, foi sobre um evento com a participação do filho do presidente.

Anunciando que “talvez” ingressa na política, Renan foi avisado pelo deputado Julio Cesar (Republicanos-DF) que a legislação não permite que ele estreie na política enquanto o pai for presidente da República.

