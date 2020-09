Filho "04" de Bolsonaro insinua que pode ingressar na carreira política

Filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foi questionado por seguidores no Instagram se pensava em seguir a carreira política, Renan, chamado pelo pai de “04”, respondeu com um “talvez” edit

247 - O filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, insinuou que poderá seguir os passos dos irmãos e ingressar na política. Ao ser questionado por seguidores no Instagram se pensava em seguir a carreira política, Renan, chamado pelo pai de “04”, respondeu: “talvez”.

Os irmãos mais velhos Flávio, Eduardo e Carlos, ocupam os cargos de senador, deputado federal e vereador, respectivamente. Segundo reportagem do blog Sonar, Renan manteve recentemente uma reunião com Mário Frias, secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, para “discutir o futuro dos e-games no Brasil, área em que pretende empreender”.

