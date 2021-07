Investigação contra Salles por exportação ilegal de madeira deixa STF e vai para a Justiça do Pará

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta terça-feira (2) enviar para a Justiça do Pará as investigações da operação Akuanduba, que trata da exportação de madeira ilegal e que tem entre os alvos o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

Ao deixar o posto de ministro, Salles perdeu o foro privilegiado, condição que lhe reservava o direito de somente ser investigado pelo Supremo

O inquérito, agora, por determinação de Moraes, prosseguirá na primeira instância da Justiça Federal. "Assim, os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de Altamira, para regular prosseguimento da investigação", escreveu o magistrado.

Perícia realizada pela Polícia Federal no âmbito da operação Akuanduba apontou indícios de “lavagem” de produtos florestais por meio do uso de documentos falsos.

