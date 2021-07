Inquérito da PF que tem Salles entre os alvos aponta uso de documentos falsos e 'lavagem' de madeira nativa

Perícia realizada no âmbito da operação Akuanduba - que teve como alvos o ex-ministro Ricardo Salles, funcionários do Ibama e empresários - apontou indícios de “lavagem” de madeira nativa por meio do uso de documentos falsos edit

247 - Uma perícia realizada pela Polícia Federal no âmbito da operação Akuanduba - que teve entre os alvos o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o presidente afastado do Ibama, Eduardo Bim - apontou indícios de “lavagem” de produtos florestais por meio do uso de documentos falsos.

De acordo com reportagem do G1, a perícia foi realizada a partir de informações obtidas junto ao Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e apontam um "possível grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares" no Brasil e nos Estados Unidos para legalizar madeiras brasileiras retidas em portos norte-americanos.

Segundo a PF, a análise “demonstrou que a origem dos produtos florestais que foram exportados por meio do contêiner TCNU7091944 apresentou DOFs [Documento de Origem Florestal] emitidos mais de oito meses após o final dos sinais de exploração florestal detectados em imagens de satélite”.

A operação Akuanduba foi deflagrada em maio e teve como alvos Ricardo Salles e Eduardo Bim, além de outros nove ocupantes de cargos de confiança no Ibama e no Ministério do Meio Ambiente. os agentes apuram crimes contra a administração pública como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação ao contrabando.

