Ipec: Lula supera Bolsonaro em 25 de 32 recortes do eleitorado

247 - A pesquisa Ipec encomendada e divulgada pela TV Globo nesta segunda-feira, 15, aponta que o ex-presidente Lula (PT) supera Jair Bolsonaro (PL) em 25 de 32 recortes feitos por perfil do eleitorado. Bolsonaro ganha em quatro. E os dois empatam nos três outros.

A pesquisa aponta chances de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 32%. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de agosto e entrevistou 2.000 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03980/2022 e a margem de erro é de 2 pontos.

Nos recortes, Bolsonaro se melhor apenas entre evangélicos (47% a 29%); entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos (41% a 32%); entre quem recebe mais de cinco salários mínimos (46% a 36%) e entre quem mora no Sul (39% a 36%).

Eles empatam entre quem tem ensino superior (Lula, 36%; Bolsonaro, 35%), na faixa etária de 35 a 44 anos (39%; 38%) e entre pessoas que se declaram brancas (39%; 35%)

Confira os segmentos com vantagem de Lula:

Recebe benefício do governo (52% a 27%)

Não recebe benefício do governo (40% a 34%)

Mora em capital (44% a 31%)

Mora em periferia (44% a 28%)

Mora no interior (44% a 33%)

Tem ensino fundamental (53% a 25%)

Tem ensino médio (42% a 35%)

Tem de 16 a 24 anos (52% a 29%)

Tem de 25 a 34 anos (43% a 32%)

Tem de 45 a 59 anos (45% a 29%)

Tem mais de 60 anos (44% a 30%)

Mora em município de até 50 mil habitantes (48% a 28%)

Mora em município de 50 mil até 500 mil habitantes (41% a 35%)

Mora em município de mais de 500 mil habitantes (44% a 31%)

É preto ou pardo (48% a 29%)

Se declara de outra cor/etnia (41% a 26%)

Mora no Nordeste (57% a 22%)

Mora no Norte ou Centro-Oeste (44% a 36%)

Mora no Sudeste (39% a 33%)

É católico (51% a 26%)

Tem outra ou nenhuma religião (46% a 25%)

Tem renda familiar de até 1 salário mínimo (60% a 19%)

Tem renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (44% a 29%)

É mulher (46% a 27%)

É homem (42% a 37%)

