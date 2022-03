Isolado, Ciro agora diz que Lula teria planejado perder as eleições de 2018

Apoie o 247

247 - Isolado na política brasileira, o pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou nesta segunda-feira (28) que o ex-presidente Lula (PT) teria planejado "o que está acontecendo" no país.

"O Lula planejou o que está acontecendo no Brasil. Perder as eleições para que o povo esquecesse o escândalo da ladroeira generalizada, da corrupção generalizada, e a crise econômica mais grave do Brasil", declarou à TV Tropical, afiliada à Record no Rio Grande do Norte, o pré-candidato que tem cerca de 7% das intenções de voto, de acordo com a última edição da Quaest (BR-06693/2022).

O ex-presidente Lula foi impedido de disputar as eleições em 2018, quando já era favorito para voltar à Presidência, por estar injustamente preso em Curitiba em decorrência da perseguição política promovida pela Lava Jato.

Lula ficou preso por 580 dias, afastado da família, até ser solto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a incompetência e a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

Com Lula na cadeia, o PT lançou o ex-ministro Fernando Haddad como candidato a presidente em 2018. Haddad avançou para o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), mas perdeu. Ciro Gomes, que saiu da disputa já no primeiro turno, preferiu viajar a Paris, França, a apoiar Haddad contra Bolsonaro. O pedetista diz não se arrepender de não ter apoiado Haddad: "não me arrependo de jeito nenhum. O debate vai esclarecer”.

O problema de apostar em teorias conspiratórias assim, é que o sujeito precisa provar o que fala. E raramente consegue. Sendo assim, o futuro reserva duas alternativas: virar um Olavo Trabalhista ou, na pior das hipóteses, puxar trenzinho de lata em uma praça de Sobral pic.twitter.com/cVzxeoAWO1 — Helder Maldonado (@heldermaldonado) March 29, 2022

