Lula vence no primeiro turno com 50,5% dos votos válidos, indica nova pesquisa Quaest

A diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 18 pontos e de 22 pontos no segundo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa presencial realizada pela Quaest, patrocinada pelo banco Genial, mostra ampla vantagem do ex-presidente Lula (PT) na corrida presidencial. Ele tem 50,5% dos votos válidos.

O petista tem 44% das intenções de voto contra 26% do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL). A diferença entre eles é de 18 pontos percentuais. Na sequência aparecem Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) com 7%, João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) com 2%, Simone Tebet (MDB) com 1% e Luiz Felipe D'Ávila (Novo) com 0%. Branco/nulo/não vai votar são 8% e indecisos somam 5%.

No cenário incluindo outros candidatos, a pontuação é a seguinte: Lula (PT) com 45%, Jair Bolsonaro (PL) com 25%, Ciro Gomes (PDT) com 7%, Sergio Moro (Podemos) com 6%, João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) com 2%, Eduardo Leite (PSDB) e Simone Tebet (MDB) com 1% e Luiz Felipe D'Ávila (Novo) com 0%. Branco/nulo/não vai votar são 6% e indecisos somam 4%. O petista, portanto tem mais votos do que todos os outros candidatos somados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi traçado ainda um terceiro cenário: Lula (PT) com 48%, Jair Bolsonaro (PL) com 28%, Ciro Gomes (PDT) com 8% e Eduardo Leite (PSDB) com 3%. Branco/nulo/não vai votar são 8% e indecisos somam 4%. Novamente o petista tem mais votos do que todos os outros somados.

No segundo turno, Lula vence todos os adversários. Contra Bolsonaro, Lula tem 54% das intenções de voto contra 32% do atual chefe do governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE