Isolados pela incompetência de Bolsonaro, brasileiros só podem viajar para Afeganistão, Albânia e outros seis países

247 – "O brasileiro que estiver disposto a viajar, seja por turismo, negócios ou assuntos pessoais, para fora do país em meio à pandemia de covid-19 tem cada vez menos opções para escolher. Atualmente, apenas 8 países do mundo — Afeganistão, Albânia, Costa Rica, Eslováquia, Macedônia do Norte, Nauru, República Centro Africana e Tonga —têm restrições leves para a entrada de brasileiros em seus territórios", aponta reportagem do jornalista Fábio Fleury, do portal R7.

"Com o surgimento da variante amazônica do coronavírus, o aumento desenfreado de casos, com o Brasil na segunda colocação mundial em infecções e mortes, e a vacinação ainda no início, muitos países fecharam as portas para os viajantes vindos do país desde dezembro, e as restrições foram ampliadas nos últimos meses", diz ele.

