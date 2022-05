Itamaraty articula reunião entre Bolsonaro e Biden, mas Casa Branca se cala

Apoie o 247

ICL

ARN - Jair Bolsonaro pretende realizar um encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do fim de seu governo, e aposta que será durante a nona Cúpula das Américas, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de junho em Los Angeles, informou o portal de notícias UOL neste sábado (7).

Embora o convite para o encontro bilateral tenha sido enviado à Casa Branca, o Itamaraty está preocupado com a falta de resposta a um mês da realização do evento mais importante para Biden no hemisfério.

Oficialmente, o governo brasileiro informa que "a visita" de Bolsonaro à cúpula não está confirmada. No entanto, dentro do próprio Itamaraty, duas fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que o Executivo já manifestou aos americanos a intenção de Bolsonaro de ser recebido por Biden.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As relações entre os dois nunca foram boas. Desde o início do mandato de Biden, em janeiro de 2021, Bolsonaro se alinhou às posições do governo de Donald Trump (2017-2021), a quem diz admirar. O brasileiro foi o último dos chefes de Estado do mundo a reconhecer a derrota do candidato do Partido Republicano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden convidou Bolsonaro para uma cúpula virtual sobre mudanças climáticas em abril do ano passado, mas saiu sem ouvi-lo antes que o brasileiro iniciasse seu discurso, em um gesto que mostrou o isolamento internacional do Brasil em questões ambientais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE