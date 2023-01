Jamil Chade diz que o terceiro mandato de Lula "é o mais importante de nossa democracia"

"Talvez essa seja a última chance que temos de desmontar um movimento bárbaro que fincou raizes profundas e armadas no Brasil",diz o jornalista edit

247 - O jornalista Jamil Chade escreve uma carta aberta ao presidente Lula (PT) em sua coluna no UOL , neste domingo (1º de janeiro), em que afirma que o seu "terceiro mandato é o mais importante de nossa democracia".

"Considero que o senhor assume o mandato mais importante da história da democracia brasileira. Talvez essa seja a última chance que temos de desmontar um movimento bárbaro que fincou raizes profundas e armadas no Brasil", aponta.

"A tarefa de retirar o país de um fosso, da depressão e do esgotamento é enorme. Muitos acreditam que o senhor não tem direito de errar. A cobrança é exagerada? Talvez. Mas o que está em jogo definirá nossa geração. No Brasil e no mundo", enfatiza o jornalista.

Ele diz ainda que o país sobreviveu "ao momento mais ameaçador de nossa jovem democracia" e classifica Jair Bolsonaro como "um homem pequeno, repugnante, violento, cruel, ignorante e irresponsável" que fugiu".

"Agora, temos a obrigação de reinventar o futuro, em nome daqueles que padeceram sob um governo negacionista e de tantos outros que, em suas lágrimas, viram sonhos serem esmagados. Temos a obrigação de reinventar a nossa democracia, quem somos no mundo e nossa identidade nacional múltipla, diversa e inclusiva", frisa Chade, destacando ainda que "a partir de agora os olhos do mundo estão focados no senhor".

"Ao mundo, que carece de liderança, sua presidência terá de provar que somos um parceiro confiável, que combatemos a corrupção e o crime, que somos parte das soluções para as crises do planeta. E não parte dos problemas", sustentou.

